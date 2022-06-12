عضو التنسيقية: ثقة القيادة وسام على صدورنا.. والحوار الوطني يتسع للجميع

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استطاعت أن تصنع حالة من الزخم السياسي في غضون 4 سنوات، حيث أقامت تفاعلات سياسية كبيرة وحوارًا بين الأطياف مختلفة؛ اليمن واليسار والوسط والمؤيد والمعارض.

وأضاف موسى في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز أنها صاغت أوراق عمل ومشروعات دراسات بحثية، مشددا على أن الثقة الكبيرة للقيادة السياسية في التنسيقية وسام على صدور أعضائها، حيث جرى تعيين 6 من نواب المحافظين وخاضت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وكانت ثقة الشعب المصري كبيرة، حيث فاز 48 عضوًا بها بعضوية مجلسي النواب والشيوخ.

التعبير عن الأطياف السياسية للمجتمع المصري

وتابع عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هذه النجاحات الكبيرة كانت من خلال تفاعلنا معا، والدراسة والاطلاع وتغليب المصالح الضيقة والأيديولوجية والحزبية لصالح إعلاء المصلحة الوطنية، وكيفية صياغة حلم مشترك يعبر عن الجمهورية الجديدة التي يصبو إليها شباب مصر».

وواصل محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «ندخل عامنا الخامس ببوصلة تخص التعبير بشكل أكبر عن أطياف المجتمع المصري، وأن يكون الحوار أكثر تجذرًا واستيعابًا لكل مكونات الطيف السياسي المصري».

دعوة الرئيس لتجديد الحياة السياسية

وأكد أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته في عام 2018 لتجديد الحياة السياسية، اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو المزيد من تنمية الحياة السياسية، وهو ما ظهر في استراتيجية حقوق الإنسان وإطلاق الدولة المصرية تعهداتها تجاه هذه القضايا، وكُللت بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني الذي يتسع للجميع.