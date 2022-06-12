علي الحجار يشارك جمهوره في اختيار أغاني حفله: اللي نفسه في حاجة يطلبها «فيديو»

شارك الفنان علي الحجار جمهوره بفيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للإعلان عن حفله بمركز المنارة الشهر المقبل، مطالبا منهم مشاركتهم له في اختيار أغاني الحفل.

وقال الحجار خلال الفيديو: «اتعودت في كل حفلة إني أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا وغالبا بأرسل إليهم قبل الحفل بـ10 أيام هذه المرة دي أوركسترا كبير ويجب أن يكون هناك وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية».

اللي نفسه في أغنية يبعتها على الصفحة

وأضاف الحجار قائلا: «فقولت هذه المرة لازم تشاركوني باختياراتكم، اللي نفسه في أي أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجري عليها بروفات إن شاء الله هنتظركم في الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة».

شروط حضور حفل علي الحجار

وهناك شروط لحضور حفل الفنان علي الحجار وهي ارتداء الملابس شبه الرسمية، لحضور الحفل الغنائي، وتفتح الأبواب للجمهور قبلها بساعة واحدة.

ولا يسمح بدخول الأطفال أقل من عمر 12 سنة، فيما يتوجب على الأطفال أكبر من 12 عامًا الحصول على تذكرة، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.