قائمة ممنوعات في حفل علي الحجار بمركز المنارة.. ملابس شبه رسمية ولا مكان للأطفال

أعلن الفنان علي الحجار، إحياء حفل غنائي بمركز المنارة للمؤتمرات، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل حفلة علي الحجار المقبلة

ويغني علي الحجار لأول مرة على المسرح المكشوف بمركز المنارة يوم السبت الموافق 2 يوليو المقبل، في حفل سيمفوني يصاحبه فيه أوركسترا الحجار بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافي.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار

وجاءت أسعار تذاكر حفل علي الحجار علي النحو التالي:

تنقسم التذاكر إلى فئات مختلفة وفقا لأماكن الجلوس بالمسرح، إذ يبلغ سعر تذكرة البلاتينية بـ800 جنيه، والبلاتينية الصفوف الجانبية بـ600 جنيه، الذهبية بـ600 جنيه، الذهبية الصفوف الجانبية بـ 500 جنيه، الفضية بـ500 جنيه، البرونزية بـ400 جنيه، الفضية الصفوف الجانبية بـ 400 جنيه، البرونزية الصفوف الجانبية بـ 300 جنيه.

شروط حضور حفل علي الحجار

ويشترط ارتداء الملابس شبه الرسمية، لحضور الحفل الغنائي، الذي يبدأ في السابعة مساء يوم السبت 2 يوليو 2022، وتفتح الأبواب للجمهور قبلها بساعة واحدة.

ولا يسمح بدخول الأطفال أقل من عمر 12 سنة، فيما يتوجب على الأطفال أكبر من 12 عاما الحصول على تذكرة، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

حفلة علي الحجار في ختام مهرجان تل بسطا

يذكر أن علي الحجار أحيا حفله في ختام مهرجان تل بسطا، المقام بمحافظة الشرقية، بنغمات تتر مسلسل المال والبنون، وذلك بحضور محافظ الشرقية وعدد من قيادات المحافظة ودار الأوبرا المصرية.