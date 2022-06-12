رئيس الإذاعة: وقف الطاروطي عن العمل جاء بالإجماع ونتيجة سلسلة أخطاء

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين، بالهيئة الوطنية للإعلام، إنّ قرار وقف الشيخ القارئ الإذاعي محمد على الطاروطي، جرى اتخاذه بالإجماع، وبلا أهواء أو توجيهات.

تفاصيل اللجنة الموحدة

أضاف رئيس الإذاعة المصرية، لـ«الوطن»، إنّ «اللجنة الموحدة تضم مجموعة من كبار العلماء والخبراء والمتخصصين، منهم رئيس لجنة المصحف في الأزهر الشريف، وأساتذة القراءات، ووكيل كلية التربية الموسيقية، ورؤساء التخطيط في الإذاعة والتليفزيون وكذلك نقيب القراء».

وأوضح أنّ «تلك اللجنة دورها قائم على اعتماد المواهب الجديدة في قراءة القرآن، وكذلك تقييم القراء الموجودين والاستماع لأعمالهم طوال الوقت، واتخاذ إجراءات حال المُخطئ، كما هو الحال مع الطاروطي»، مؤكدًا أنّ «اللجنة وقت عملها على أزمة الطاروطي استمعت إلى تسجيلات عدة، مثل قراءة صلاة الفجر، والجمعة وغيرها».

تفاصيل وقف الطاروطي

وتابع محمد نوار، أنّ «قرار وقف الطاروطي لمدة 6 شهور، جاء نتيجة سلسلة أخطاء، وليس الخطأ الأخير الذي وقعه فيه شهر مايو الماضي»، مضيفًا «إحنا بنحذر مرة واتنين ونعمل لفت نظر، لكن المرة دي أخدنا قرار الوقف».

وأشار رئيس الإذاعة المصرية، إلى أنه حال تكرار الخطأ، ستزداد مدة العقوبة، والتي قد تصل إلى الإيقاف لمدة غير محددة، كما حدث مع أحد القراء.