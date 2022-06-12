تفاصيل صلح ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أسدل الستار على أزمة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي بالصلح، بعد وقوع خلاف بينهما، أسفر عن إلغاء ياسمين لمتابعة حساب العوضي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل الصلح

علمت «الوطن» أن الصلح بين ياسمين والعوضي، جاء بعد احتوائهما للخلاف بينهما بمنتهى الحكمة، إذ قررا عدم الالتفات للاجتهادات والشائعات التي أثيرت بشأن علاقتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مزاعم طلاقهما بشكل رسمي.

وتدخل بعض المقربين من ياسمين والعوضي، لإنهاء الخلاف بينهما، إذ أسهم منشور الأخير الذي عبر من خلاله عن حبه لياسمين، ووصفها فيه بأنها كل حياته، في حل الخلاف بينهما وعودة الحياة لمجاريها بينهما.

وكانت أخبار الانفصال، انتشرت منذ أسبوعين، وذلك بعدما ألغت ياسمين عبد العزيز متابعتها للعوضي، وخرج العوضي وقال في بوست أنها مجرد خلافات أسرية وشخصية.

وكتب في منشور له: «أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين، وياسمين على طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي اخت من إخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائية علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها أني بحبك واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي».

أعمال أحمد العوضي

يستعد أحمد العوضي في الوقت الحالي، للتحضير لأول بطولاته الفنية في السينما بفيلم «البلدوزر» مع المخرج طارق العريان، الذي يتحدث عن مسيرة أحد أبطال الملاكمة، ويخوض العوضي في الوقت الحالي، العديد من التدريبات القتالية استعدادًا للدور.