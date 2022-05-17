أحمد العوضي: تربيت على أفلام عادل إمام.. وأعتبره أسطورة لن تتكرر

هنأ الفنان أحمد العوضي الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ82، الذي يحل اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقال العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ عادل إمام أسطورة فنية لن تتكرر، لأنّه تربع علي القمة لسنوات طويلة، ونجح في تقديم كل القوالب الفنية ما بين الأكشن والكوميديا والتراجيدي، مضيفاً أنَّه تربي علي أفلام الزعيم التي عززت من قيمة حبه للفن.

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

ولم يغفل العوضي دور عادل إمام في مواجهة الإرهاب بأفلامه، التي شكّل منها ثنائية مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، حيث أنه ما زال يستمتع بمشاهدة هذه الأفلام أينما عُرضت، لأنّها أعمال صالحة للعرض في كل زمان ولمختلف الأجيال، بحسب قوله.

ووجه العوضي رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام قال فيها: «كل سنة وحضرتك طيب وبخير وعقبال سنين جاية كتير تمتعنا فيها بأعمالك».

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد العوضي تحضيراته لأولى بطولاته السينمائية التي تحمل اسم «البلدوزر»، ويتعاون فيها مع المخرج طارق العريان، إذ يخضع لتدريبات بدنية مكثفة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية للوصول إلى أفضل «فورمة» تتناسب مع شخصية لاعب فنون القتال المتنوعة MMA، وهي اللعبة التي يتعرض لها في فيلمه.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكانت آخر أعمال أحمد العوضي مشاركته في بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من ياسمين عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وخالد سرحان، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، وإيمان السيد، وفتوح أحمد، وهدى الأتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري