أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد عودته من سويسرا رفقة ياسمين عبدالعزيز

حرص الفنان أحمد العوضي على توجيه الشكر لأحد أصدقائه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر صورة رفقته، وعلق عليها: «اللبناني الجدع شكرا يا يوسف على جدعنتك واستضافتك الكريمة في جينيف».

عودة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز من سويسرا

وأكد مصدر لـ«الوطن»، أن أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز عادا إلى القاهرة، اليوم، وذلك عقب خضوع الأخيرة لفحوصات طبية هناك، مشيرا إلى أن الفنانة تتمتع حاليا بصحة جيدة.

وأجرت ياسمين عبدالعزيز، عددا من الفحوصات الطبية داخل أحد مستشفيات سويسرا، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها قبل عدة أشهر واستلزمت دخولها غرفة العمليات داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك قبل سفرها إلى سويسرا آنذاك لاستكمال علاجها هناك.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، أمس، صورة لها من داخل أحد المستشفيات عبر خاصية «ستوري» بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

أحمد العوضي ينتظر عرض فيلمه الجديد «البلدوزر»

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد العوضي، عرض فيلمه الجديد «البلدوزر»، خلال موسم عيد الأضحي المبارك، حيث يخوض أولى تجاربه في البطولة المطلقة داخل عالم السينما، وذلك مع المخرج طارق العريان.

ونشر أحمد العوضي، مؤخرًا، صورة تجمعه بالمخرج طارق العوضي، وعلق عليها: «تحضيرات فيلم البلدوزر، أول فيلم مصري وعربي عن الـMMA فنون القتال المتنوعة، قصة وإخراج طارق العريان»، حيث يخضع لتدريبات بدنية مكثفة داخل أحد صالات الألعاب الرياضية، لعمل فورمة مثالية تتناسب مع طبيعة أحداث الفيلم التي تدور في أجواء من الأكشن والإثارة.