«القرش»: تطوير سلالات الإنتاج الحيواني لتحسين دخل المزارعين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تعمل على سلسلة تطوير لرؤوس الماشية المملوكة للفلاحين والمزارعين، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين دخل الفلاح، وخاصة بعد مضاعفة إنتاج رأس الماشية، لافتا إلى أن العائد على الفلاح مهم والوزارة تضعه ضمن أولويات التخطيط في المشروعات من خلال دعم تطوير سلالات جيدة في إنتاج الألبان.

سلسلة إجراءات متكاملة لخدمة الفلاح والمربي

وأوضح القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة تعمل في سلسلة إجراءات متكاملة لخدمة الفلاح والمربي منها تطوير المجازر وأماكن تجميع رؤوس المواشي والألبان من المربين، لافتا إلى أن مصر جزء من العالم ولسنا ببعيدين عن الدول، فالعالم أصبح قرية صغيرة متقاربة في كل شيء.

الأزمات الأخيرة عرضت الكثير من الدول لصعوبة توفير المنتجات الغذائية

وأشار القرش إلى أن الأزمات الدولية الأخيرة عرضت الكثير من الدول لصعوبة توفير المنتجات الغذائية برغم توافر الأموال اللازمة للشراء، لافتا إلى ان الدولة المصرية بالرغم من المشكلات الكبرى التي أثرت على دول العالم، ما زالت مستمرة في مواجهة الازمات وتتيح المنتجات الغذائية للمواطن دون قيود، إضافة إلى أن هناك متغيرات دولية بشأن الأسعار تؤثر على سعر المنتج والزيادة تكون مؤقتة لعدة أسباب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار العديد من المنتجات الزراعية من خضر وفاكهة انخفضت بشكل كبير نتيجة لتجاوز فترة الفواصل بين مواسم الحصاد لتلك المنتجات، وأن من الضروري أن تطرح المنتجات بسعر عادل للمستهلك ويدر ربح على المربي أو المصنع، والدولة تدفع بمنتجات متنوعة لمواجهة أي تزايد في الأسعار.