عاجل.. أسعار الأضاحي في مصر 2022: الكيلو بـ 77 جنيه من منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار أضاحي عيد الأضحى 2022، التي يوفرها قطاع الإنتاج وهيئة الأصلاح الزراعي بـ 70 جنيه للكيلو القائم من العجول البقرية زنة 400 كيلو فأعلى وبسعر 72 جنيه من 300 إلى 400 كيلو، أما العجول الجاموسي فتم تحديد سعرها بـ 64 جنيه للكيلو القائم من 300 كيلو إلى 4000 جنيه و62 جنيه من 400 كيلو لأعلى.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوطن أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعتمد تلك الأسعار بعد دراسة السوق والأسعار المتداولة وهي أقل من التي تباع في الأسواق الخارجية بـ 2 إلى 5جنيهات، حيث تم تحديد سعر القائم من الخراف بـ 77 جنيه للكيلو، وهي أقل من الأسواق بخمسة جنيهات، مؤكداً أن الحجز بدأ اليوم الأحد بمقر قطاع الأنتاج والأصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالدقي.

الدسوقي: بدء الحجز اليوم

وقال المهندس سعيد الدسوقي مدير عام التسويق بقطاع الأنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن حجز الأضاحي بدأ اليوم في مقر قطاع الأنتاج الزراعي بوزارة الزراعي بالدقي أو بمقر مزارع القطاع بجزيرة الشعير بالقليوبية أو مزرعة القطاع بقنا ومشتل قها بالقليوبية ومزرعة القطاع بكفر الشيخ وجزيرة شندويل بسوهاج ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

ولفت إلى أن الحجز يتم عن طريق الكارت البنكي "فيزا كارت" ويتم سداد دفعة من ثمن الأضحية كجدية حجز، على أن يكون التسليم في الوقت الذي يحدده المواطن الحاجز للأضحية ويتم سداد باقي المبلغ بسكل الكتروني أيضا ومن خلال بطاقة رقم قومي سارية.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

أضاف الدسوقي لـ«الوطن» أنه كذلك بدأت منافذ القطاع في توفير اللحوم لعيد الاضحى بالمنافذ بسعر 135 جنيه للكيلو و125 جنيه للحم الضاني وسيتم طرحها قبل وطوال أيام العيد وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.