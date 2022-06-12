أضاحي وزارة الزراعة 2022.. موعد البيع والأسعار وخطوات الحجز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج بدء حجز أضاحي العيد لعام 2022 ليكون اليوم الأحد بمقر قطاع الإنتاج بالدقي بمحافظة الجيزة ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصعيد، كما أعلنت أسعار الأضاحي لموسم 2022 وكذلك خطوات حجز الأضاحي.

أسعار أضاحي وزارة الزراعة 2022

وأعلن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة أنَّه تمّ تحديد أضاحي العيد بسعر 70 جنيهًا للكيلو القائم من العجول البقري بأوزان تبدأ من 400 كيلو فأعلى، كما أعلن قطاع الإنتاج أسعار الأضاحي لأوزان من 300 إلى 400 كيلو للعجول البقري بسعر 72 جنيه للكيلو القائم أما العجول الجاموس فيتمّ تحديد السعر بـ 64 جنيهًا للكيلو القائم من 300 إلى 4 آلاف جنيه و62 جنيهًا من 400 كيلو فأكثر.

أسعار الخراف في منافذ وزارة الزراعة 2022

أما أسعار الضاني، فتمّ تحديد سعرها بـ77 جنيهًا للكيلو القائم لتكون أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة بـ5 جنيهات، إذ تمّ توفير كميات كبيرة من الخراف والماعز في عدد من المزارع بالقطاع.

خطوات حجز الأضاحي من وزارة الزراعة 2022

يتمّ الحجز عن طريق الدفع الإلكتروني بسداد دفعة حجز عن طريق الفيزا كارت قدره 10 آلاف جنيه للعجل ثم التوجه لاختيار العجل المناسب في الحجم والشكل وترقيمه ووضع رقمه على إيصال السداد الأولي، ثم سداد باقي السعر كاملاً عند استلام الأضحية من مقر المزرعة قبل العيد بيومين حسب وزن كل أضحية.

أماكن حجز أضاحي وزارة الزراعة 2022

يتمّ الحجز من مقر قطاع الإنتاج بشارع نادي الصيد بالدقي ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصيد بالدقي، كما أنَّه يمكن الحجز من داخل مزارع قطاع الإنتاج بجزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية ومزرعة المطاعنة بمحافظة قنا ومشتل قها بمحافظة القليوبية ومزرعة القطاع بمحافظة كفر الشيخ وفي الوجه القبلي يمكن الحجز بمزرعة جزيرة شندويل بسوهاج ويتمّ الاستلام منها.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة 2022

وفرت وزارة الزراعة كذلك لحوم أضاحي في المنافذ بسعر منخفض بواقع 135 جنيهًا للكيلو و125 جنيهًا لكيلو لحم الضاني.

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

وارتفعت أسعار الأضاحي هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، والأزمة الاقتصادية العالمية وتحوط الدول في الاحتفاظ بمدخلات الإنتاج الحيواني وعدم تصديرها مثل العلف وفول الصويا وغيرها.