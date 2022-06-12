موسى مصطفى موسى: الحوار الوطني «فرصة كبيرة جدا» لكل الجهات في مصر

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن بداية الحوار الوطني ستكون في بداية شهر يوليو المقبل، وقدم الحزب ملفاته التي يتمنى مناقشتها في الحوار الوطني، «الحوار فرصة كبيرة جدا لكل الجهات داخل مصر، علشان نقدر نعمل توافق، ونحقق الاستقرار الحقيقي».

موسى: المرحلة المقبلة مهمة ولا يجوز فيها انتقاد

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المرحلة المقبلة مهمة، ولا يجوز فيها الانتقاد، لأن مصر ما زالت مستهدفة من مختلف الدول، ويجب أن نستعد بشكل كامل للحوار، عبر تحقيق الاستقرار ودعم الشباب، وتحقيق ملكية خاصة لـ5 ملايين شباب بالمشروعات القومية عبر أسهم للتشغيل.

موسى: يجب أن تكون المعارضة بناءه

واستطرد: «يجب أن تكون هناك معارضة بناءة، لذلك علينا جميعا من أحزاب وقوى سياسية، أن نقيم دورنا نحو ما تقوم به الدولة بطريقة صحيحة، على أن نتعاون مع القيادة السياسية، لندفع بزمام الأمور نحو مصلحة الوطن، فنحن لا نرغب في الانطلاق بفكر نحو طلبات صعبة المنال، أى صعب تحقيقها».

وأوضح أن الحوار الوطني غاية فى الأهمية، وفرصة عظيمة خاصة في هذه المرحلة الراهنة، بل أنها خطوة تأخرت وحان وقتها الآن لفتح المجال لكل القوى السياسية، بأن تعطى رؤى وأفكار للمشاركة بمقترحاتهم، وهذا فى حد ذاته اعتبره نوع من أنواع المشاركة الحقيقية، نظرا لأن الحزب لديه توجه وفكر وأيدلوجية قد تكون مختلفة عن الآخر.

وتابع: «في النهاية ما يجمعنا جميعا، هو مصلحة الوطن، وذلك بعيدا عن المصالح الشخصية والمتطلبات الخاصة، وبعيدا عن أى محاولة لأخذ منحى آخر أو اتجاهات أخرى، بعيدة عن توجهات الدولة، إنما هو على العكس تماما، وهذا هو الأساس».