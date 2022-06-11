رئيس حزب الجيل: الحوار الوطني سيتم إدارته بشكل علمي ووطني ومحايد

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كان البداية المشجعة لكل الأحزاب من أجل المشاركة فيه، حيث أن الحوار الوطني سيتم إدارته بشكل علمي وأكاديمي ووطني ومحايد.

ضياء رشوان عضو فاعل في مختلف الأنشطة

وأثني «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، على اختيار ضياء رشوان مديرا للحوار الوطني، حيث أنه كان دائما عضوا فاعلا في مختلف الأنشطة والقضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، مؤكدا على نزاهته وقدرته في إدارة الحوار الوطني ليخرج بالشكل الذي يتمناه الجميع.

الحوار سيحقق الأهداف التي دعا إليها الرئيس

وأوضح أن الحوار الوطني والذي سينطلق خلال الشهر المقبل سيحقق الأهداف التي دعا إليها الرئيس السيسي من أجل إنشاء الجمهورية الجديدة، كما وأن استكمال مسيرة الحوار الوطني لهي رد عملي على كل التشكيكات التي خرج بها أشخاص تجاه الحوار الوطني وجدواه ومدى التزام القيادة بمخرجاته.

وأكد أنه يجب ألا تفرض الأقلية ممن لا ترغب في أن يدير ضياء رشوان الحوار رأيها على الأغلبية، لأن هذا ليس بالأمر الديمقراطي، مستطردا: «رؤية الحزب جديرة بالمناقشة في الحوار الوطني، والأغلبية من الأحزاب وافقوا على المشاركة في الحوار الوطني بدون شروط، ونمتلك رؤى الكافة في قضايا الوطن».

وتابع: «الحزب به عدد من اللجان النوعيه، والحوار الوطني بداية هامة للجمهورية الجديدة، وفيها سيفتح المجال أمام مختلف الآراء السياسية، والكل سيدلي بدلوه في الحوار الوطني، وهناك لقاءات مستمرة للأحزاب من أجل الوقوف على القواسم المشتركة لتحقيق الهدف من الحوار الوطني».