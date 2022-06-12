عاجل.. طرح 3500 قطعة أرض بـ14 مدينة في الصعيد غدا

أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح غدا، مرحلة جديدة من أراضي الأفراد المتنوعة «اجتماعي، متميز، وأكثر من متميز»، موضحة، أن عدد القطع المطروحة يصل لـ3500 قطعة، بمساحات تبدأ من 280 مترا وتصل إلى 800 متر مربع للقطعه الواحدة، مؤكدة أن الطرح يشمل 14 مدينة جديدة بمحافظات الصعيد.

الطرح الجديد يتضمن 14 مدينة جديدة بمحافظات الوجه القبلي

وقالت المصادر في تصريحات لـ«لوطن»، إن الطرح الجديد يتضمن أراضي إسكان اجتماعي ومتميز، وأكثر من متميز بمدن «أسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، وغرب ناصر»، مؤكدة أن الطرح يبدأ من غدا الاثنين، على أن يبدأ تقديم الطلبات والحجز عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بداية من يوليو المقبل مباشرة.

وأوضحت المصادر، أن الطرح الجديد سيتم بنظام الحجز الإلكتروني لضمان النزاهة والشفافية، وحرصا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن وقف بيع الأراضي للأفراد، خلال العام الماضي، وذلك بهدف العمل على الإنتهاء من تسليم المواطنين الذين كانوا قد تقدموا بالقرعات السابقة، وتنظيم عملية طرح الأراضى للأفراد.