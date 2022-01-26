طوارئ في المدن الجديدة لمواجهة العاصفة «هبة».. حلول غير تقليدية للتعامل مع الأمطار

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حالة الطوارئ بجميع المدن الجديدة، استعدادا للتقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار أو السيول، تزامنا مع حلول العاصفة «هبة» على مصر، إذ أعلن رؤساء المدن، حالة التأهب القصوى استعدادا للتحدي القادم، مؤكدين أنهم على أتم استعداد، لاستقبال الأمطار وموجات الطقس المتقلب، حيث انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار، وبدأت غرف العمليات في تلقي شكاوى الأمطار، للتعامل مع النقاط الساخنة أولا بأول.

طوارئ في المدن الجديدة لمواجهة العاصفة «هبة»

قال المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تمت مراجعة خطة مواجهة الأمطار، والتأكد من سلامة محطات رفع الصرف الصحى، وتوفير مصادر بديلة للطوارئ، وتطهير بيارات الصرف، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات، وطلمبات الطوارئ، للتأكد من جاهزيتها، خلال فترة هطول الأمطار.

وأشار بشارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى التأكد من رفع كفاءة محطة صرف رقم (3) -إحدى محطات الصرف الرئيسية بمدينة الشروق-، ومشروع خط الطرد البديل، ودفع العمل بمشروعات المرافق بالمدينة، بخلاف الانتهاء من تطهير ونظافة بلاعات صرف الأمطار، وتجهيز مخرَّات السيول وتطهيرها.

وأكد رئيس مدينة الشروق، استعداد الجهاز للتعامل مع الأمطار، وتلقي شكاوى المواطنين من أي تجمعات لشفطها فورا، والتعامل معها بشكل آمن، من خلال غرف عمليات الجهاز، التي تتلقى الشكاوى على مدار الساعة.

تأهب في مدينة أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، إعلان حالة التأهب القصوى، تحسبا لأي ظروف طارئة بسبب التقلبات الجوية، بخلاف المتابعة اليومية لعمليات تطهير المطابق وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار، لمواجهة مخاطر الأمطار، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، من أجل حماية المواطنين من آثار تلك الأخطار، للحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية بالمدينة.

رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار

قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه تمت مراجعة كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بموسم الشتاء، حيث تم رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار، وعناصر إدارة الأزمات والطوارئ، ووحدات التدخل السريع، بالإضافة إلى تنفيذ عددا من الحلول غير التقليدية، بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرا بمياه الأمطار بالمدن الجديدة، لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، أو الاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى، أو إعادة إستخدامها لري المسطحات بالمدن الجديدة.

ولفت ممدوح، إلى التطهير الدوري لبالوعات صرف مياه الأمطار، وإضافة بالوعات جديدة بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة، لتتماشي مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى.

وزير الإسكان: قاعدة بيانات جغرافية بمناطق تجميع مياه الأمطار

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد شدد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات جغرافية بمكونات منظومة صرف الأمطار، ومعرفة المناطق الساخنة بالمحافظات والمدن، لتجميع مياه الأمطار، لوضع حلول عاجلة، وأخرى دائمة للتعامل معها، مع مراعاة تأثير تجمعات مياه الأمطار على الطرق الإقليمية المحيطة، والعمل على تخفيف هذه التأثيرات.