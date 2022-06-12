شاب عشريني يتخلص من حياته شنقا بالعلمين في ظروف غامضة

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر قيامه بالتخلص من حياته مستخدما حبل قام بلفه حول رقبته في أعلى سقف غرفة بمنزله الكائن في الكيلو 18 طريق العلمين الدولي الساحلي، وانتقلت على الفور الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، دون التعرف على الأسباب التي أدت لإقباله على ذلك، وتم إخطار شرطة النجدة واللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

مستشفى العلمين تستقبل الجثة

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، جثة «عوض م م» 22 سنة، من مدينة الضبعة، جثة هامدة، عقب الإبلاغ عن انتحاره، وجرى الكشف عليه وتبين أنه توفي نتيجة اختناق بلف حبل حول الرقبة، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إيداع الجثة في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة والتي تولت التحقيق، وتحررر محضر بالواقعة.

المباحث تعاين المنزل

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع البلاغ، وجاري الفحص للكشف عن أسباب وقوع الحادث، والتعرف على الدوافع وراء الانتحار، وسؤال أهليته عن الأسباب، وسيتم رفع تقرير للنيابة بالفحص.