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نجاة شاب من محاولة انتحار بسوهاج: أخته اكتشفت تناوله السم

كتب:

شيماء دراز
05:05 ص | السبت 04 يونيو 2022
توضيحية

توضيحية

شاب لم يتجاوز العشرين من عمره بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، يمر بحالة نفسية سيئة منذ أكثر من ثلاثة أيام، وفقًا لقول والده، حاول إنهاء حياته عن طريق تناول مادة سامة، ولكن تكتشف شقيقته ذلك ويجري إنقاذه.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ لقسم طهطا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو «عمر ح ع ا» 18 عامًا عامل، ويقيم بندر دائرة قسم طهطا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج مصابًا بحالة إعياء، بعد تناول مادة سامة.

اكتشاف واقعة التسمم

وبسؤال والده المدعو «حسين ع ا ا» 61 عامًا، لا يعمل، ويقيم بذات الناحية بقسم طهطا بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أفاد  بأنه في أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول مادة سامة لمروره بحالة نفسية سيئة، وظل منعزلًا بغرفته لأكثر من ثلاثة أيام، ولم يفصح عن أسباب حالته النفسية، حتى فوجئت شقيقته عندما ذهبت لإخباره بالحضور للطعام، ففوجئت به بحالة سيئة ويعاني من قيء ووجه شاحب.

لا يوجد شبهة جنائية

وجرى نقل الشاب على الفور إلى مستشفى طهطا العام لإنقاذه، ولم يتهم الأب أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم شيماء دراز