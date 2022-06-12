فنان مصري عالمي: «المخرجين في هوليود حبوني.. ونفسي أتشهر في بلدي»

قال إبراهام جاستس، الفنان المصري العالمي، إنه تعلم التمثيل في مصر، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إقامة أحد المشروعات الاستثمارية، واقترح عليه أحد أصدقائه الظهور في فيلم مصور بهوليود، «المخرجون هناك حبوني أوي، وعرفوا أني عندي قدرات رياضية جامدة، وقالولي أنت ليك مستقبل حلو في التمثيل وخصوصا في الأكشن»

جاستس: أتمنى أكون مشهورا بمصر

وأضاف «جاستس»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أنه أصبح ذائع الصيت في أمريكا أكثر من مصر، وكل ما يريده ويتمناه هو أن يكون مشهورا في بلده مثل شهرته في الولايات المتحدة الأميريكية.

جاستس: مارست رياضة الدفاع عن النفس

واستطرد: «أول عمل كان الأصعب بالنسبة لي، واشتغلت في مسلسل ثم فيلم، وكان معايا ممثلين كبار جدا، ويبحبوني لأني عندي القدرة في الأكشن، ومارست رياضة الدفاع عن النفس والرياضات القتالية والكونغفو وخدت في الكراتيه الحزام الأسود، وبعمل حاجات أكشن بالعربيات».

وأوضح أنه انتهى منذ أيام من تصوير فيلم «Revenge» في مدينة «براغ» عاصمة جمهورية التشيك، وهو البطولة الأولى له في الأفلام الأوروبية، مشيرا إلى أنه شارك في العديد من الأفلام ومسلسلات الحركة الأمريكية الشهيرة؛ منها: «SEAL Team» و«NCIS: Los Angeles» و«American Sniper».

وتابع: «اتعلمت في أمريكا الاحترافية وأخلاقيات العمل لأنها كانت مهمة جدا، وفيه تغيير كبير في مصر حاليا، وفيه تغيرات أكبر المفروض تحصل دلوقتي، وأجري بيوصل لـ1200 دولار في الـ8 ساعات».