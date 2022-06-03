جوني ديب يدرس العودة إلى هوليود بفيلم «Beetlejuice 2»

يستعد النجم الأمريكي جوني ديب لاستعادته مسيرته المهنية مرة أخرى، والتي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب مزاعم العنف المنزلي التي أطلقتها زوجته السابقة آمبر هيرد، وبعد حصوله على حكم ضدها في قضية التشهير تفتح هوليوود أبوابها أمام النجم الكبير مجددا، إذ تم تداول عددا من الأخبار عن انضمامه لفريق الجزء الثاني من فيلم «Beetlejuice» للمخرج تيم برتون.

جاء اسم جوني ديب، الذي لم يشارك في فيلم كبير منذ 2018، ضمن قائمة أبطال فيلم «Beetlejuice 2»، بجانب النجمين مايكل كيتون ووينونا رايد، ومن المقرر إصداره عام 2025، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

«Alice in Wonderland» كان التعاون الأخير بين جوني ديب وتيم بيرتون

ويأتي إنتاج الفيلم بعد سنوات طويلة من تقديم الجزء الأول عام 1988، والذي تدور أحداثه حول لزوجين متوفين مؤخرًا وظفا «طارد بشر» لإبعاد السكان الأحياء الجدد في منزلهم، وكان من بطولة مايكل كيتون، وينونا رايدر، وأليك بالدوين، من إخراج تيم بيرتون الذي تعاون مع «ديب» في مجموعة كبيرة من الأفلام كان آخرها «Alice in Wonderland» في 2010.

إجبار جوني ديب على الانسحاب من «Fantastic Beasts» بسبب آمبر هيرد

وفي حالة وجوده ضمن فريق عمل الفيلم، سيكون العمل الكبير الأول بالنسبة له بعد استبعاده من سلسلة «Fantastic Beasts» عام 2020، وفقا لما أعلنه في تدوبنة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «أود أن أخبركم بأن شركة (وارنر برذرز) قد طلبت مني ترك دور جيلرت جريندلفالد في (Fantastic Beasts) وقد احترمت هذا الطلب ووافقت عليه»، وذلك في أعقاب اتهامات زوجته السابقة آمبر هيرد بتعرضها للعنف المنزلي.

منذ فوزه في القضية ضد زوجته السابقة، الأربعاء الماضي، بدى «ديب» مستعدًا لإعادة حياته إلى المسار الصحيح، إذ ظهر على خشبة المسرح وهو يعزف على الجيتار مع أسطورة موسيقى الروك جيف بيك خلال العديد من العروض هذا الأسبوع، وأصدر بيانًا قال فيه إنه شعر وكأنه قد استعاد حياته مرة أخرى بعد 6 سنوات من الإدعاءات الكاذبة والخطيرة والجنائية، على حد تعبيره.