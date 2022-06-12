مؤسسة مصطفى وعلي أمين تكرم «الوطن» وتمنح جائزة التحقيق الصحفي للزميل مصطفى رحومة

كرمت مؤسسة مصطفى وعلي أمين للصحافة، جريدة "الوطن"، بمنح جائزتها السنوية في التحقيق الصحفي للزميل مصطفى رحومة، عن ملف "إعادة اكتشاف التراث القبطي"، الذي تم نشره على عدة حلقات العام الماضي، وتناول قضية التراث القبطي بوصفها أحد أعمدة الهوية المصرية وجزء من تاريخها الملئ بالأسرار والحكايات ويعد "خبيئة ثمينة"، فرغم ما تم تناوله عنه لا يعدوا كونه جزءا صغيرا من كنوز مصر التي لا تنضب وتحتاج إلى من ينقب فيها ليدون في كتبه عن "التاريخ والثقافة والأدب والفن والفلسفة"، وهو ما تطرق له الملف الصحفي الذي دعم بصور ومستندات نشرت لأول مرة.

جائزة أفضل تحقيق صحفي

وتسلم الجائزة اليوم، الزميل مصطفى رحومة من السيدة صفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة، وأقامته مؤسسة أخبار اليوم، لإحياء ذكرى عملاقي الصحافة مصطفى وعلي أمين.

وتم خلال الحفل تسليم جوائز مصطفى وعلي أمين للصحافة لعام 2021، للفائزين وتكريم كبار الصحفيين، حيث تم منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير محمد بركات، وحصل شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي محمد العزبي على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفي جميل مطر بجائزة أفضل كاتب مقال، وتم تكريم أسماء كبار الكتاب الصحفيين الراحلين: جلال دويدار وياسر رزق وعبدالقادر محمد علي، تقديرا وعرفانا لعطائهم الصحفي الكبير، بناءا على قرارات مجلس أمناء الجائزة.

كذلك تم خلال الحفل، منح جائزة أفضل حوار صحفي، للصحفي بجريدة الأخبار "حازم بدر"، عن سلسلة حوارات "علماء الظل"، ومنح جائزة القصة الإنسانية للصحفي بجريدة اليوم السابع "أحمد يعقوب"، عن "قلعة موسى"، ومنح جائزة الإخراج الصحفي، للصحفي بمجلة ديوان الأهرام "سامح الكاشف"، ومنح جائزة المالتيميديا للصحفية بجريدة المصري اليوم "أسماء زكريا"، عن "متلازمة توريت"، ومنح جائزة الشباب للصحفية بجريدة الشروق "سمر إبراهيم"، عن رسالة "معسكرات النازحين في دارفور"، ومنح جائزة أفضل صورة صحفية للمصور الصحفي "طارق وجيه" من جريدة "المصري اليوم"، عن صورة زحام على مركز تلقي لقاح كورونا.

إضافة إلى منح جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها رانيا صلاح نعيم، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفازت بها سلمى مجدي محمود.

جائزة مصطفى وعلي أمين

يذكر أن تلك الجوائز الصحفية تم منحها بناءا على اعتماد مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية بعد انتهاء اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة التي بلغت 371 عملا صحفيا في مجالات التحقيق الصحفي والحوار الصحفي والقصة الإنسانية والصورة الصحفية والمالتيميديا والإخراج الصحفي وجائزة مخصصة لشباب الصحفيين، وانتهت لقائمة الفائزين السابقة.