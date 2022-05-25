أخبار المنوفية اليوم.. وفاة طالبة بالإعدادية وانقلاب سيارة دقيق مدعم

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الأخيرة، عددًا من الأحداث المهمة، والتي من بينها، وفاة طالبة في الشهادة الإعدادية ليلة الامتحان في مركز تلا، كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي ونفوق عدد من الماشية، كما شهد مركز قويسنا سقوط سيارة محملة بالدقيق في إحدى الترع، وأجلت محكمة شبين الكوم محاكمة المتهمين بقتل عامل مسجد داخل منزله بطلق ناري.

حزن في المنوفية لوفاة طالبة في الشهادة الإعدادية

في مركز تلا، خيمت حالة من الحزن على المواطنين عقب وفاة الطالبة آية زينة، الطالبة في الشهادة الإعدادية ليلة الامتحان، ونعى مسؤولو التربية والتعليم والإدارة التعليمية وفاة الطالبة، التي جرى تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مسقط رأسها بقرية زرقان، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

السيطرة على حريق في حظيرة ماشية

وتمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في حظيرة ماشية بمركز الشهداء بعد تلقي بلاغ من الأهالي والدفع بسيارات الإطفاء، ونتج عن الحريق نفوق بعد الماشية نتيجة الحريق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تأجيل محاكمة قتل عامل مسجد

كما أجلت محكمة شبين الكوم، محاكمة 7 متهمين في واقعة مقتل عامل مسجد في إحدى قرى مركز قويسنا، بعد الاستماع إلى الفيديو الذي وثق عملية قتل العامل داخل منزله.

وأشار نضال مندور محامي أسرة المجني عليه، إلى أن الواقعة بها 7 متهمين، بينهم اثنان لم يجر ضبطهما حتى الآن بعد هروبهما عقب ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع صدور حكم على المتهمين في الجلسة المقبلة.

انقلاب سيارة دقيق مدعم في إحدى الترع

وشهدت قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا، انقلاب سيارة محملة بالدقيق المدعم، داخل مصرف عزبة شمس، ونتج عنها تلف الدقيق المتواجد في السيارة والتي كانت تحمل 25 جوالًا من الدقيق، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.