«التموين» تؤكد انتظام صرف الخبز بالمخابز البلدية بالتعليمات الجديدة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام المخابز البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، في صرف الخبز المدعم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بناء على ما أقرته الوزارة مؤخرا، بشأن قواعد صرف الخبز للمواطن الراغب في صرف عدد أرغفة أكثر من المخصصة لبطاقته يوميا.

قواعد جديدة لتنظيم صرف الخبز

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى ضبط سيستم ماكينات صرف الخبز على القواعد التنظيمية الجديدة للصرف، التي أقرت التالي: «إذا قام المواطن بصرف 3 حصص من بطاقته في يوم واحد، تتوقف البطاقة عن صرف العيش في اليومين التاليين للصرف».

وأوضحت المصادر، أنّ القرار معناه على سبيل المثال إذا كانت حصة البطاقة من العيش يوميا جنيه واحد، وقامت بالصرف يوم السبت بمبلغ 3 جنيهات، فتتوقف البطاقة عن الصرف يوم الأحد والاثنين، وبالمثل على أي يوم في أيام الأسبوع.

عدد الأرغفة المقررة يوميا لبطاقة التموين

وتخصص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن منظومة دعم الخبز، عدد 5 أرغفة من العيش البلدي، يوميا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، إذ يحصل الفرد الواحد طوال الشهر على 150 رغيفا، حصته من الخبز البلدي شهريا على البطاقة، وبالتالي تختلف حصة كل بطاقة التموين عن بطاقة أخرى بناء على عدد الأفراد المقيدين عليها، إذ تحصل على سبل المثال البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على عدد 20 رغيف يوميا و600 رغيف طوال الشهر يتم صرف ما تبقى من ترشيد استهلاك الخبز في صورة نقاط من سلع التموين.

72 مليون مواطن مستحقين للخبز المدعم

ويندرج تحت مظلة منظومة الخبز المدعم عدد 72 مليون مواطن يصرفون الخبز البلدي يوميا من نحو 30 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.