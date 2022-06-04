أول تعليق من وزير التموين على نظام صرف الخبز الجديد: حق المواطن كما هو
كتب:
وفاء الصعيدي
04:02 م | السبت 04 يونيو 2022
وزير التموين والتجارة الداخلية
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التي تم اتخاذها لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتي في صالح المواطن لضمان وصول الدعم الى مستحقيه ومنع التلاعب في الدعم المقدم للمواطن على رغيف الخبز، إضافة إلى منع التكدس أمام المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًا للمستفيدين من دعم الخبز الذين يصل عددهم الى 72 مليون مواطن ،مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم التلاعب في ارصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة من استنزاف ارصدة المواطن على بطاقة الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز وهو ما تم التحذير منه مسبقًا.
وأكد المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حق المواطن كما هو على بطاقة الدعم حال قام بصرف حصته من الخبز يوميًا أو كل ثلاثة أيام بناءاً على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناءًا على عدد الارغفة المخصصة لكل بطاقة بعدد الأفراد الموجودين بها.
وأضاف أن المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته بعد يومين فى حال صرفة لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا لانه يكون قد حصل على حقه من عدد الارغفة في الأيام الثلاثة التي صرفها من رصيده على بطاقة الدعم.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم يوم بيوم مشيرًا الى ان الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويًا بواقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه شهريًا، وبالتالي فان القرارات التي تتخذ تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى اصحابه المخابز او منافذ صرف السلع التموينية.