«التموين»: سعر رغيف الخبز ثابت عند 5 قروش ضمن استدامة مظلة الحماية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تعمل على استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، من خلال الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية، بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيففي اليوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على بطاقات التموين

أوضحت التموين في تقرير، إنجازاتها عن الفترة من 2014 حتى 2022، أنه يتم توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين- منافذ جمعيتي- المجمعات الاستهلاكية- السيارات المتنقلة).

وفي مجال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، أوضحت أنه جرى استخراج نحو 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

كما أنه تم عمل مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية وتم عمل دارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس، إذ تنقسم مراحل تنفيذ المشروع إلي مرحلتين، المرحلة الأولى، تتضمن توصيل الغاز الطبيعي إلى 5625 مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.

والمرحلة الثانية تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.