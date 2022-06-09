«المواد الغذائية»: لا صحة لوقف صرف نقاط الخبز من بقالي التموين

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إنه لا صحة بشأن وقف نقاط الخبز على البطاقات.

المنوفي: على المواطنين تحري الدقة.. وأخذ المعلومات من مصادرها

ونصح «المنوفى»، المواطنين، في بيان، بالحصول على المعلومات من مصادر التحري، لأنه يوجد بعض الأشخاص مروجي الشائعات، والدولة تعمل جاهدة لوصول الدعم لمستحقيه، وانتشرت شائعات في الفترة الماضية من بعض الأشخاص مروجي الشائعات المغرضة، بغرض إثارة القلق والخوف.

استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها، أو خفض قيمتها، ضمن منظومة الخبز الجديدة، التي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مؤكدة في الوقت ذاته، التزامها بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً.

وتقدر وزارة التموين والتجارة الداخلية حساب السلع المصروفة عن فارق نقاط الخبز بقيمة 10 قروش لكل رغيف خبز متروك على البطاقة، وذلك بديلا عن سعر رغيف الخبز المصروف على البطاقة والذي يبلغ سعره 5 قروش، فيما تشمل حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين من الخبز على عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر وحال ترشيد استهلاك هذه الحصة يتم صرفها في صورة سلع تموينية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أن نظام صرف السلع المستحقة من نقاط الخبز ساعد على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها أيضاً بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أية تغييرات.