«الزراعة»: استنبطنا 20 صنفا من الأقماح المقاومة للأمراض الخطيرة

قال الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن قضية التغيرات المناخية لها تأثيرات متعددة على الكثير من الأنشطة الزراعية وليس فقط إنتاجية المحاصيل، لافتا إلى أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات الاستباقية تمثلت في استنباط أصناف زراعية قصيرة العمر ومقاومة للأمراض الوبائية مثل مرض الصدأ الأصفر المرتبط فقط بالتغيرات المناخية.

الصدأ الأصفر أخطر الأمراض على القمح

وأوضح فهيم، خلال مداخلة عبر الفيديو لفضائية اكسترا نيوز، أن مرض الصدأ الأصفر يعد من أخطر الأمراض على محصول القمح، وحال تمكنه من النبات يجعل إنتاجيته ضعيفة جدًا وتصل للانعدام، لافتًا إلى أن مصر استنبطت أكثر من 20 صنفًا من خلال مركز البحوث الزراعية مقاومين للأمراض الزراعية الخطيرة بنسبة تصل إلى 95%، في أية ظروف مناخية.

الأصناف المقاومة لمرض الصدأ الأصفر

وأشار فهيم إلى أن الأصناف المقاومة لمرض الصدأ الأصفر مكنت من السيطرة عليه، ويتبقى التزام المزارع بالخريطة الصنفية، واتباع تعليمات الوزارة بعدم زرع تقاوي لأصناف حساسة على سبيل المثال في الوجه البحري لأن المرض ينتشر في المناطق الباردة الرطبة، محذرا بعض المزارعين الذين يفضلون أصنافًا معينة ويشترون التقاوي من محافظات غير محافظتهم وأن نتائج ذلك ستكون مضرة للمنتج النهائي.

وأكد مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، أن القمح من أهم المحاصيل العالمية، وتعدى كونه محصول غذائي إلى أن أصبح محصولا سياسيا تتحكم فيه الدول ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على إنتاجنا القومي من القمح، وتوسعنا في زراعته بمعدل زيادة 250 ألف فدان عن العام الماضي أنتجوا تقريبا 900 ألف طن هذا العام.