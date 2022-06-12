«الزراعة»: حققنا اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنسبة 100% ومن اللحوم 60%

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير وتحديث منظومة القطاع الزراعي، وخطة التطوير بدأت من 2014 ومازالت مستمرة، لافتا إلى أن نتائج الجهود في تطوير القطاع أدت لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والخضر والفاكهة، بالإضافة لتصدير الفائض عن احتياجتنا، ما جعلنا من الدول المتقدمة عالميا في تصدير أصناف من الخضر مثل البطاطس والطماطم والموالح.

مصر حققت ترتيبات عالمية في حجم الصادرات

وأوضح القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر حققت ترتيبات عالمية في حجم الصادرات بشكل متقدم، لافتا إلى أن البروتين من أصل حيواني، اللحوم الحمراء والألبان والدواجن، وغيرها من المصادر.

مصر حققت 60% من الاكتفاء الذاتي للإنتاج الحيواني

وأشار إلى أن مصر كانت حققت اكتفاء ذاتيا من الإنتاج الحيواني قبل 2014 بنسبة 40%، والآن وصل الاكتفاء الذاتي إلى 60%، وهو أكثر من المخطط للوصول إليه، ووصل الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 100%، وبيض المائدة والألبان وصلنا به أيضا للاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، موضحا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب مؤشرات الاكتفاء الذاتي وتحديث المنظومة الزراعية والإنتاجية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مخطط لإنشاء وتطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان، حصلت جميعها على شهادات معتمدة من الجهات الدولية المختصة باعتماد سلامة الغذاء، وأصبح لدينا مركزين رئيسين معتمدين دوليا لتصدير الألبان للخارج باعتماد هيئة سلامة الغذاء، بما يؤكد جودة المنتج المقدم للمواطن المصري.