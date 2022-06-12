خالد عكاشة: الدعوة للحوار الوطني تضمنت 14 تكليفا لمكونات الدولة المختلفة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدعوة للحوار الوطني تضمنت 14 تكليفا لمكونات الدولة المختلفة، يشار إليهم أنهم يحاولوا الاقتراب بنا لرسم خريطة للجمهورية الجديدة بشكل أكثر وضوحًا، موضحًا أنه يخشى من أن تختطف الأحزاب السياسية هذا الحوار الوطني، معتبرًا أن الحوار الوطني أكثر شمولًا من الحوار السياسي، فالحوار السياسي جزء من الحوار الوطني، ومكونات الوطن أكثر كثيرًا من السياسة

الحوار الوطني ليس ملكا للأحزاب

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أنه يخشى أن تحاول الأحزاب إيهام المجتمع بأن هناك أزمة حكم، ولذا تم استدعاؤهم، وهذا غير صحيح، مشددًا على أن الحوار ليس ملكا للأحزاب، مؤكدًا أن أحد متطلبات نجاح الحوار الوطني هو تفعيل النشاط الحزبي خلال الفترة المقبلة بأفضل مما كان عليه خلال الفترات الماضية.

الحوار الوطني يستهدف مواجهة التحديات

وأوضح رئيس المركز المصري للفكر الدراسات الاستراتيجية، أن هذا الحوار ينجح حينما يكون حول القضايا الوطنية على أرضية وطنية بعيدًا عن النظام، مشددًا على أنه لا يوجد أجندة مسبقة للحوار، موضحًا أن الحوار الوطني يستهدف حل الأزمات ومواجهة التحديات وتحقيق المصلحة العليا للوطن، فضلًا عن أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتحقيق الإنجازات وواجهت صدمتي كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.