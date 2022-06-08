خالد عكاشة: الجمهورية الجديدة بدأت بحرب شرسة ضد الإرهاب

قالت العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجمهورية الجديدة بدأت بحرب شرسة ضد الإرهاب في العاصمة والدلتا والصعيد وكل مكان، ضد جماعات إرهابية أرادت تغيير هوية مصر، وكانت مصر تحارب الإرهاب بشكل كامل بالتنسيق بين كل أجهزة الأمن والمعلومات من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والعسكرية، وهذا ساعد على تحقيق الانتصار على الإرهابيين.

مشروع حياة كريمة

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته على فضائية Extra News، مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا الانجاز العملاق في الـ8 سنوات الماضية بالتنسيق بين أجهزة الدولة ما كانت مصر تؤكد قادرة على الاستمرار، وتنفيذ مشروع حياة كريمة الذي يصل تمويله إلى 300 مليار جنيه وسط معرفة المجتمع حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ثقة بين الدولة والشعب

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الجمهورية الجديدة اهتمت بتحسين حياة المصري في كل المجالات، من أجل تحمل مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر بعد عامين من حكم الرئيس اكتشفت ضرورة وجود إصلاح اقتصادي، وتم بالفعل هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الذي تحمل الإصلاح الاقتصادي هو المواطن المصري، وجاء هذا بعد مساحة ثقة عميقة بين النظام والشعب، لافتًا إلى أن التحديات الأمنية مازالت موجودة حتى الآن حيث يحاول الإرهاب التوطن في المنطقة مرة أخرى رغم هزيمته في سوريا والعراق وسيناء.