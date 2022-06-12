تنسيقية الأحزاب: لدينا توافق بين جميع الأعضاء.. وقد نختلف في الرؤى

قالت شيماء عبدالإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية نجحت على مدار 4 سنوات في المحافظة على الأساس الذي به تم إطلاق التنسيقية والاستمرار فيها، وهو التوافق بين جميع أعضائها من الأحزاب أو الشباب السياسيين.

التنسيقية تعتمد على فلسفة احترام الرأي

وأضافت «عبدالإله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن التنسيقية في أساسها تعتمد على فلسلفة احترام الرأي، وبداخل التنسيقية الكثير من السياسيين مختلفي الرؤى والأفكار من أجل إثراء الحياة السياسية المصرية.

واستطردت: «هدفنا تنمية الحياة السياسية والتوافق والاصطفاف خلف الوطن، وقدرنا نحافظ على ده طول الـ4 سنوات، وشاركنا في العديد من الفعاليات وكان عندنا منتديات شباب العالم اللي تمت من قبل التنسيقية، وفيها شاركنا في ورش عمل مختلفة، وأيضا فعاليات مختلفة كان أبرزها خلال جائحة كورونا».

وأوضحت أن التنسيقية تشارك أيضا في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث تم وضع عدد من النقاط المهمة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يناقشها الحوار الوطني.

النجاح الحقيقي للتنسيقية قدرتها على الاستمرار

وقالت سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب استمرت وكانت نتاج الخبرات المتراكمة فيما قبلها، ونجاحها الحقيقي هو قدرتها على الاستمرار بهذا الكم من التنوع والاختلاف من المكون الرئيسي لها، وهم الأحزاب الذين يمثلون التيارات والآراء السياسية المختلفة.

وتابعت: «طرح الحوار الوطني معناه أننا بنجمع كل الأطراف على اختلافها وبندعوهم يقعدوا على طاولة واحدة للنقاش في مختلف الموضوعات، وده اللي بيهم الوطن بشكل عام، والحوار هيكون شامل وتم دعوة كل الأطراف فيه».