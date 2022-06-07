تنسيقية شباب الأحزاب: نريد حراكا سياسيا متعلقا بقمة المناخ

قال أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ترغب في أن يكون هناك نوع من الحراك على المستوى السياسي متعلق بقمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل للخروج بشيء مشرف على المستويين المصري والعربي.

العمل المناخي من أهم أهداف التنمية المستدامة

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أن العمل المناخي من أهم أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن طرح استراتيجية وطنية أمر مهم للغاية، لافتًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعي تستهدف استعراض ما يريده المصريون من القمة، وكانت البداية مع شركاء التنسيقية الذين جرى توقيع بروتوكولات تعاون معهم مثل وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة.

نحاول طرح الموضوعات المهمة وبخاصة أننا من الدول التي نتأثر بالتغيرات المناخية

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «سنقدم هذه المقترحات إلى رئاسة قمة المناخ، أي أن هذا الحوار نتعاون فيه مع كل أجهزة الدولة للوقوف على كل ما هو مهم بخصوص التغيرات المناخية، وسنحاول طرح الموضوعات المهمة وأن تصدر أوراقا ذات قيمة وبخاصة أننا من الدول التي تتأثر بالتغيرات المناخية».