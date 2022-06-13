التموين: 85% نسبة صرف السلع لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار صرف السلع التموينية عن شهر يونيو 2022 من جميع منافذ صرف السلع التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية و6700 منفذ مشروع جمعيتي، فضلا عن فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، والبالغ عددها ما يقرب من 1300 فرع مجمع استهلاكي يوفر السلع المدعمة لحاملي البطاقات والسلع الحرة للمواطنين غير المستفيدين من الدعم التمويني.

نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يونيو

وبلغت نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يونيو 2022 حوالي 85% للمستحقين الدعم التمويني، إذ يصرف باقي المواطنين حاملي البطاقات حصص ومقررات التموين المخصصة لهم يوميا حتى نهاية الشهر الجاري من منافذ التموين التابعين لها.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.