التموين: نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يونيو 40% حتى الآن

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة صرف السلع التموين حتى الأن عن شهر يونيو 2022، بلغت 40% للمواطنين أصحاب بطاقات التموين، الذين قاموا بصرف السلع والمقررات التموينية المحددة لهم من منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي أو من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات.

استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات حتى أخر الشهر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ بقالي التموين مستمرة في صرف السلع التموينية حتى نهاية شهر يونيو لجميع حاملي بطاقة التموين، إذ تفتح منافذ بقالي التموين أبوابها لاستقبال المواطنين حاملي البطاقات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك دون أي عطلات أو إجازات رسمية.

صرف التموين من محافظة إصدار البطاقة فقط

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات صرف المقررات التموينية من منافذ التموين في المحافظة الصادر منها بطاقة التموين فقط، حيث لا يتمكن أي مواطن أن يقوم بصرف العيش أو التموين من أي محافظة أخرى بخلاف محافظة صدور البطاقة، وتتمثل بيانات الدعم التمويني في مصر كالتالي:

ويستحق صرف التموين شهريا حوالي 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين، فيما يستحق صرف الخبز يوميا ما يقرب من 72 مليون مواطن يصرف كل فرد منهم 5 أرغفة كحصة يومية من الخبز البلدي المدعم، فيما تتيح الوزارة إمكانية صرف نقاط الخبز بواقع 10 قروش قيمة كل رغيف لمن يقوم بترشيد استهلاك العيش البلدي وذلك في صورة سلع تموينية مدعمة من منافذ البقالين.