مميزات بطاقات البنك العربي الأفريقي.. تقسيط دون فوائد و«مكافآت»

يتيح البنك العربي الأفريقي لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية، إمكانية شراء احتياجاتهم من السلع المهمة بالتقسيط على 24 شهرا دون فوائد، إضافة إلى الحصول على مبلغ 1000 جنيه قسيمة شراء كهدية من بطاقة الائتمان iTouch عند تقسيط MacBook أو iPhone ببطاقات البنك العربي الأفريقي الدولي الائتمانية.

ما هي البطاقات الائتمانية؟

بطاقات الائتمان هي وسيلة للدفع دون استخدام النقود، وتختلف أنواع البطاقات من بنك آخر، وتقدم البنوك عروضت كثيرة، حيث يمكن استخدام البطاقات في سحب النقود كاش من أجهزة الصراف الآلي، ومع إطلاق مبادرة الشمول المالي وحرص القطاع المصرفي على جذب شريحة كبيرة من العملاء، تقدم البنوك العديد من المزايا والعروض لبيع هذه البطاقات واستخدامها.

مميزات بطاقات الائتمان

وترصد «الوطن» في هذا التقرير مميزات بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك العربي الأفريقي الدولي للعملاء، كما يلي:

- تتميز بطاقات البنك العربي الأفريقي بالفائدة ومصاريف تنافسية.

- تقدم البطاقات برنامج نقاط ومكافآت مميز.

- 55 يوما فترة سماح لسداد المشتريات على بطاقات العربي الأفريقي.

- إمكانية تقسيط للمشتريات والسحب النقدي.

- تسوق آمن عبر الإنترنت من خلال خاصية 3D secure.

- إمكانية سحب نقدي حتى 90% من الحد الائتماني للبطاقة.

- %5 الحد الأدني للسداد الشهري.

- إرسال رسائل نصية مع كل عملية شراء أو سحب نقدي.

- حد السحب والشراء الدولي مرتفع على بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك العربي الأفريقي.

- إتاحة إصدار بطاقات إضافية.