محمد الأسمر يطلق أغنية لتوعية المواطنين بظاهرة «المستريح»

أصبحت ظاهرة «المستريح» إحدى أكثر الظواهر السيئة المنتشرة بين قطاع كبير من المواطنين، خاصة في محافظات وقرى الصعيد، واستطاع النصابون الحصول على أموال البسطاء الذين ذاقوا الويلات في جمع «تحويشة العمر».

أغنية للتوعية بظاهرة المستريح

مع انتشار الظاهرة في عدد من محافظات الصعيد، انتشرت المجهودات الشعبية للتوعية بمخاطر التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، وكان من ضمن تلك الحملات الشعبية هي لأحد الفنانين، خفيف الظل، والذي قام بإطلاق أغنية للتوعية بمثل تلك الظاهرة ولحث المواطنين بعدم التعامل معهم أو البحث عن الثراء السريع.

مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

استطاعت أغنية المطرب محمد الأسمر «المستريح» التي نشرت على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن تحظى بمشاهدات وصلت لنحو مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وقال محمد الأسمر الملقب بغزال الصعيد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إنه حاول من خلال أغنيته الجديدة «دلع عيني والمستريح خلع» تحذير المواطنين من الانسياق وراء الكسب السريع، والاستماع الى حوارات النصابين.

وأَضاف أنه قد استخدم كلمات صعيدية وشعبية تمكنه من الوصول بشكل أسرع للمواطنين، والبسطاء، والتي تعتمد على الموال، وهو من الطرق المنتشرة في الصعيد بشكل أكبر.

وأوضح محمد الأسمر، أنه في السنوات انتشرت ظاهرة المستريح الذي يعتمد على الأشخاص البسطاء في القري الفقيرة، مشيرًا إلى أنه يحاول من خلال الغناء الوصول إلى أبسط الأشخاص من خلال الغناء.

جدير بالذكر أن محمد الأسمر هو فنان من الصعيد معروف بأداء أغاني الفلكلور والأغاني الشعبية التي ترتبط دائما بموروث اشتق من البيئة التي نعيش فيها، وكونه فن من الفنون التي تعتمد على القول مثل الموال والكف وفن الواد.