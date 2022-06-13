مصرع طفلة بالغربية سقط عليها سقف منزل بالطوب اللبن «صور»

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها، مصرعها في قرية كفر عنان، إحدى قرى مركز زفتى، بمحافظة الغربية، إثر سقوط سقف خشبي بالطابق الثاني من منزلها على رأسها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول الطفلة ملك مصطفى، 3 سنوات، مقيمة قرية كفر عنان، مركز زفتى، جثة هامدة، مصابة بكسور وجروح وكدمات في الرأس، وتبين من التحريات والمعاينة أن الوفاة نتيجة سقوط سقف خشبي بالطابق الثاني من منزلها على رأسها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

لجنة هندسية

وأكد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، أن المنزل الذي شهد الواقعة، مساحته 80 مترا عبارة عن طابقين، الطابق الأول من الطوب اللبن، والثاني من الغوص والخشب، وأثناء تواجد الطفلة في الطابق الثاني سقط عليها «عرق خشبي» ما أسفر عن إصابتها بعدة كدمات وكسور أسفر عن وفاتها، وليس هناك انهيار بالشكل المعروف.

وعلى الفور تم الانتقال الى المكان بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومعرفة الأمر، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل، والمنازل المجاورة، وتم إخلاء المنزل من السكان.