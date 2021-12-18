عاجل.. إصابة فتاة في انهيار سقف منزل بسبب الرياح بالإسكندرية

أصيبت فتاة إثر انهيار سقف الدور الثاني على الدور الأول في منطقة محرم بك، وسط مدينة الإسكندرية، قبل قليل، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التي دفعت محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إلى تعطيل الدراسة على مدار يومي غد الأحد وبعد غد الاثنين، وذلك بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال هطول أمطار غزيرة على المحافظة الساحلية.

انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بلاغاً يفيد بانهيار سقف الدور الثاني على الدور الأول، في عقار قديم مكون من دورين بشارع «الكرماني»، المتفرع من شارع «عرفان»، بمنطقة محرم بك وسط المدينة، وتم على الفور الدفع بسيارة الإسعاف وعناصر من قوات الأمن إلى محل البلاغ.

بالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من دورين، ووصلت سيارة الإسعاف إلى العقار المذكور، وتم نقل الفتاة المصابة، وتُدعى «هند ك. إ.»، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر في الكتف اليمنى، إلى مستشفى «جمال حمادة» لتلقي العلاج.

إخطار محافظة الإسكندرية بانهيار عقار بمحرم بك

وانتقلت الأجهزة التنفيذية في المحافظة إلى محل البلاغ، وتم التأكد من البلاغ، وإبلاغ جهات التحقيق والحي، من أجل التعرف على ملابسات الواقعة محل البلاغ، وموقف العقار في الحي.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

يُذكر أن محافظ الإسكندرية قرر تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر محافظ الإسكندرية عدداً من التعليمات، من بينها منح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر، يقل عمره عن 12 سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.