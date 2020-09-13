إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بقرية "سمادون" بالمنوفية

أسفر انهيار سقف منزل مبني بالطوب اللبن، مكون من طابقين، بقرية "سمادون"، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم، عن إصابة شخصين بإصابات طفيفة، حيث تم نقلهما للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهما.

تلقى مدير أمن المنوفيةن اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مأمور مركز أشمون، العميد مصطفى النشال، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "سمادون"، بانهيار سقف منزل مكون من طابقين، مبني بالطوب اللبن، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وكلف مدير الأمن الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع الحادث، للمشاركة في جهود رفع الأنقاض والبحث عن المصابين، وبالإنتقال والفحص تبين انهيار جزء من سقف المنزل، المسقوف بعروق خشبية، ونتج عن ذلك حدوث إصابتين طفيفتين، تم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام، للخضوع للفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.