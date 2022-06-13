«بايدن» يعتزم زيارة السعودية ضمن رحلة إلى الشرق الأوسط في يوليو القادم

يعتزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، زيارة السعودية كجزء من رحلة إلى الشرق الأوسط تشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين في منتصف يوليو المقبل، وأوضح مسؤولون إسرائيليون، لموقع «أكسيوس» الأمريكي إنه من المتوقع أن يزور المسؤول الأمريكي، إسرائيل وفلسطين أولا، قبل التوجه إلى السعودية.

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الأمريكية، لـ«أكسيوس»، أن زيارة الرئيس بايدن، إلى إسرائيل والسعودية مقررة في يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مصادر: جدول رحلة بايدن قد يتغير

ومن المقرر زيارة «بايدن» إلى المملكة العربية السعودية، في 15 يوليو المقبل، فيما أوضحت مصادر لـ الموقع الأمريكي، أن جدول الرحلة قد يتغير.

من جانبه، أشار ممثل مجلس الأمن القومي بـ«البيت الأبيض»، إلى أن زيارة «بايدن»، تأتي في سياق أجندة مهمة مع السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الأجندة تهدف إلى تحقيق نتائج للشعب الأمريكي، فضلا عن إنهاء الحروب واستخدام الدبلوماسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، قال أعضاء بلجنة في مجلس «النواب» الأمريكي مكلفة بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير من العام الماضي 2021، إنهم كشفوا عن أدلة كافية لوزارة العدل للنظر في توجيه اتهام جنائي غير مسبوق ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية سعيه لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة في عام 2020.

«ستيبين» سيدلي بشهادته في جلسة حول جهود ترامب لنشر أكاذيبه بشأن الانتخابات

وأعلنت اللجنة الأمريكية، أن بيل ستيبين، المدير السياسي لـ«البيت الأبيض»، المدير الميداني الوطني لحملة ترامب لعام 2016 ضمن الشهود المقرر أن يدلوا بشهاداتهم في جلسة استماع، اليوم الاثنين، والتي تركز على جهود ترامب لنشر أكاذيبه بشأن انتخابات مسروقة.

من جانبه، قال عضو لجنة التحقيق، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب النائب عن «الحزب الديمقراطي»، آدم شيف، إنه يود رؤية وزارة العدل تحقق في أي ادعاء له مصداقية للنشاط الإجرامي لـ«ترامب».