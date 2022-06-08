بايدن يطير إلى مدريد في 28 يونيو للمشاركة في قمة الناتو

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، بأنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيغادر إلى مدريد في 28 يونيو الحالي، للمشاركة في قمة الناتو.

الدول المشاركة في قمة الناتو

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، الأربعاء، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنّه سيحضر قمة الناتو في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضحت روبليس، في تصريحات لراديو «كادينا سير»: «بايدن أكد وجوده، كما أنّ السويد وفنلندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية أكدت مشاركتها».

قمة مدريد

واستقبل بايدن، ونائبته كامالا هاريس، الخميس الماضي، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في واشنطن، حيث ناقشا الاستعدادات لقمة مدريد المقرر عقدها في الفترة من 28 إلى 30 يونيو الحالي.