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ترحيب أمريكي أوروبي بقرار «أوبك+» بزيادة إنتاج النفط

كتب:

خالد عبد الرسول
06:39 م | الخميس 02 يونيو 2022
"أوبك+" قررت زيادة إنتاجها من النفط

"أوبك+" قررت زيادة إنتاجها من النفط

رحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإعلان أوبك+ زيادة إنتاج النفط، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، إذ أعلن البيت الأبيض ترحيب الولايات المتحدة بالقرار والموافقة على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميا في يوليو ونفس الكمية في أغسطس.

ترحيب أمريكي أوروبي بعد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط

ويأتي هذا الترحيب الأمريكي الأوروبي بقرار أوبك+ بعد ارتفاع أسعار النفط والبنزين بمعدلات غير مسبوقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولاسيما في أعقاب قرار دول الاتحاد الأوروبي الأخير بخفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري.

البيت الأبيض يشكر السعودية على دورها في التوافق داخل أوبك+

ووجّه البيت الأبيض الشكر للسعودية على ما وصفه بدورها في تحقيق التوافق في أوبك+ من أجل التوصل لهذا القرار، علمًا بأن روسيا تعتبر عضوًا في دول أوبك + أيضًا.

وتأمل الولايات المتحدة أن تسهم مثل هذه القرارات في تعويض النقص في النفط الناتج عن العقوبات الغربية المفروض على روسيا ونفطها، بسبب الحرب في أوكرانيا، في ظل تصاعد كبير في أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة وأوروبا.

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بقلم خالد عبد الرسول