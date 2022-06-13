تراجع العقود الآجلة لـ«خام برنت» بـ2.06 دولار

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين، اليوم الاثنين، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في العاصمة الصينية «بكين»، الذي أدى إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود.

خام غرب تكساس الوسيط يسجل 118.54 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، 2.06 دولار أو 1.7% لتسجل 119.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش، 02:33 بتوقيت القاهرة، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ2.13 دولار «1.8%»، ليحقق 118.54 دولار للبرميل.

وأدت المخاوف بشأن التضخم العالمي إلى مزيد من الكساد في السوق، كما أدت مخاوف زيادة أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة الماضي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

«مؤشر نيكي القياسي» يخسر 735.43 نقطة

وفي اليابان، تراجعت مؤشرات الأسهم، في بورصة طوكيو للأوراق المالية، في التعاملات الصباحية، وخسر «مؤشر نيكي القياسي» المؤلف من 225 سهما، 735.43 نقطة أو2.64% ليسجل 27088.86 نقطة.

كما انخفض مؤشر «توبكس» 39.04 نقطة، أو2.01%، ليسجل المؤشر في التعاملات الصباحية، 1904.05 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

روسيا تحقق 93 مليار يورو من صادرات الطاقة

من جانبه، قال مركز «البحوث حول الطاقة»، الذي يتخذ من فنلندا، مقرا، إنه خلال الأيام الـ100 الأولى للحرب «الروسية الأوكرانية»، حققت «موسكو» عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولاسيما إلى «الاتحاد الأوروبي»، مشيرا بصورة خاصة إلى فرنسا.

وأضاف مركز «البحوث حول الطاقة» في تقرير، أن «الاتحاد الأوروبي»، شكل 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، فيما كانت الدول المستوردة الكبرى: «الصين بـ12.6 مليار يورو» و«ألمانيا بـ12.1 مليار» و«إيطاليا بـ7.6 مليار»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.