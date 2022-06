ارتفاع العقود الآجلة لـ«خام برنت» إلى 121.78 دولارا للبرميل

شهدت العقود الآجلة لخام برنت، ارتفاع بمقدار دولارين، لتسجل 121.78 دولارا للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاء ارتفاع «خام برنت» رغم اتفاق دول «أوبك +» على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل في يوليو، وأغسطس المقبليين ومع الحديث عن رفع الأسعار للمشترين الآسيويين للخام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، أمس الأحد، إن اتفاقية الطاقة المبرمة بين «موسكو» و«طهران» لمدة 20 عاما إذلال لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، مشيرة في مقال، إلى أن روسيا وسعت علاقاتها في مجال الطاقة مع إيران في خضم الحرب «الروسية الأوكرانية».

ويخطط البلدان، لتوسيع تجارتهما السنوية إلى 40 مليار دولار على الأقل في غضون السنوات الـ3 المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن دبلوماسيين روس وإيرانيين، ناقشوا المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «محطة بوشهر» النووية في إيران، والتي بنتها موسكو، موضحة أن من المقرر أن تلعب شركات الطاقة الروسية دورا أكبر في صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وفي سياق آخر، واصل إيلون ماسك وبيل جيتس، حربهما الكلامية بشأن رهان الأخير بمليارات الدولارات ضد شركة «تسلا» حيث شكك الأول في دفاع المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح جيتس، في مقابلة مع صانع المحتوى على «يوتيوب» الفرنسي «هوجو ترافرز»، أنه يعطي الكثير لتغير المناخ أكثر من إيلون أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تمثل حوالي 16% من حل مشكلة الانبعاثات، و«نحتاج أيضاً إلى حل 84% الأخرى»، فيما قال ماسك: «تنهيدة».

