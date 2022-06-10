أسعار النفط تتراجع للجلسة الثانية مع توقعات بتراجع الطلب

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت للجلسة الثانية، ليتم التداول بالقرب من 122 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، حيث خفض المستثمرون توقعات الطلب بعد أن أعادت شنغهاي غلى فرض عمليات إغلاق جديدة في أجزاء من المدينة، وأعلنت عن جولة من الاختبارات الجماعية للملايين من سكانها في نهاية هذا الأسبوع.

وعارضت التحركات الهبوطية للنفط علامات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وسط ذروة موسم القيادة الصيفي، مع انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى موسمي منذ عام 2014.

وفي الوقت نفسه، لا يزال معيار النفط الدولي محددًا للتقدم الأسبوعي الرابع على التوالي، ويحوم بالقرب من عدة سنوات الارتفاعات مع استمرار ضيق العرض العالمي في دعم الأسعار.

قرارات تحالف «أوبك+»

وفي الأسبوع الماضي، وافق تحالف «أوبك +»، على تسريع زيادات الإنتاج خلال الشهرين المقبلين لترويض أسعار الوقود الجامحة وإبطاء التضخم.

تاريخيًا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو عام 2008، وبحسب توقعات مؤسسة «تريدينج كابيتال»، فإن سعر خام برنت قد يتم تداوله عند 125.10 دولار للبرميل بنهاية الربع الجاري، بينما تقدر المؤسسة أن يتم التداول عند 138.27 في غضون 12 شهرًا.

وبحسب بيانات مركز معلومات الطاقة، هبط مخزون النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 35 عاماً عام تقريبا، وبلغت كمية التراجع نحو 7.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وقال المركز الأمريكي إن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي تراجع إلى 519 مليون برميل تقريبا، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس 1987.

ووفقا لبيانات المركز، ارتفع استهلاك شركات التكرير الأميركية للنفط الخام بنحو 354 ألف برميل يومياً، ما يعد أعلى مستوى منذ يناير من العام 2020.