الطاقة الدولية: أسعار النفط المرتفعة تضر بالطلب

يتأثر الطلب على النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن هناك إشارات إيجابية على أن الاستهلاك سيستمر في الوقت الحالي، وفقًا لما قاله توريل بوسوني، رئيس قسم سوق النفط بوكالة الطاقة الدولية، في مقابلة مع ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس.

وقال «بوسوني» خلال مؤتمر لستاندرد آند بورز العالمية للبترول والطاقة، إنه يعتقد أن الأسعار الحالية تؤثر بالفعل على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول العالمية قربت من تدمير الطلب على النفط، لكن المستهلكين يضبطون باستمرار طلبهم على أسعار الطاقة والدخول وثقة المستهلك وقيمة الطاقات المنافسة.

توقعات بخفض الطلب على النفط من 3.2 إلى 1.8 برميل في اليوم

وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تخفيض توقعاتها للطلب على النفط لعام 2022 منذ بداية العام من 3.2 مليون إلى 1.8 مليون برميل في اليوم، وسط ارتفاع أسعار النفط حاليًا، حيث بدأ سعر خام برنت القياسي العام أقل من 80 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى ذروة قريبة من 140 دولار للبرميل في مارس بسبب مخاوف من انخفاض الإمدادات بسبب فقدان البراميل الروسية وأسواق منتجات النفط الضيقة.

لكن على الرغم من التخفيضات، التي كانت مرتبطة أيضًا بإغلاق الصين والحرب الروسية الأوكرانية، يعتقد «بوسوني» أن هناك أسبابًا وجيهة للطلب لمقاومة النفط المكون من ثلاثة أرقام.

وقال «بوسوني»: «الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا ظل أفضل مما كان متوقعا، كما أن معدلات الادخار المرتفعة والطلب المكبوت القوي على السفر يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الوقود في الوقت الحالي».

ارتفاع أسعار الطائرات النفاثة

ارتفعت أسعار الطائرات النفاثة والبنزين والديزل الرئيسية وفقًا لتقديرات S&P Global's Platts بأكثر من 50٪ منذ بداية عام 2022، مع احتمال أن يعزز الطلب على السفر الصيفي الطلب على وقود الطائرات، يستعد موسم القيادة في الولايات المتحدة لإسراف البنزين والاستخدام الصيفي من مكيفات الهواء في الشرق الأوسط، فإن الضغط على المنتجات النفطية سوف يزداد قبل أن يخف.

ويمكن أن تؤدي حساسية الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تقليص الاستهلاك بمقدار 680 ألف برميل في اليوم هذا العام، إذا بلغ متوسط ​​خام برنت 110 دولارات للبرميل، بزيادة قدرها 7٪ على افتراض خط الأساس لخام برنت البالغ 102.7 دولار للبرميل، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال، ارتفاعًا إضافيًا إلى متوسط ​​120 دولارًا للبرميل في عام 2022 من شأنه أن يؤدي إلى تهميش أكثر من 1.3 مليون برميل في اليوم من الطلب، وفقًا لشركة S&P Global.

أظهرت تقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال، أن وقود النقل من المقرر أن يشعر بأكبر قدر من الألم من ارتفاع الأسعار، حيث يشكل البنزين ونواتج التقطير النفاثة 80٪ من إجمالي تأثير الطلب على النفط.

واعترف «بوسوني» بأن عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في الصين «كان لها تأثير أكبر على الطلب مما كان يُعتقد في البداية»، حيث كان ثاني أكبر مستهلك في العالم يمثل عبئًا كبيرًا على توقعات الطلب العالمي.

ومع ذلك، فهي ترى أن الطلب الصيني يتعافى في النصف الثاني من العام، مما أدى إلى تسريع التصنيع والصادرات، وزيادة متطلبات الوقود والطلب على الديزل.