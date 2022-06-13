الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المُحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات شملت مداهمات طالت 13 فلسطينيا من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية المُحتلة، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلا من:

محمد جبر حمايل- بيتا جنوب نابلس. عز الأقرع- مخيم عسكر بنابلس. وسام أبو الرب- قباطية جنوب جنين. علي تيسير زكارنة - قباطية. مصطفى السلطي - البيرة. المحرر أحمد الخاروف - البيرة. حازم ذياب - مخيم العروب شمال الخليل. عنان أبو عفيفة - مخيم العروب. والد المحرر قتيبة خليفة - بيت لحم. عاهد سميرات- سلواد شرق رام الله. نزار شحادة حافظ أبو عيشة - الخليل. ليث محمد عبيات- فصايل قرب أريح. أحمد كمال شلالفة- فصايل قرب أريحا.

اعتقالات متواصلة

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميًا بتفيذ حملات اعتقال بشكل يومي في الضفة الغربية المُحتلة والتي تستهدف الشباب الفلسطيني والأغلب منهم أسرى مُحررون، وتشمل تلك الاعتقالات عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل.

قانون الطوارئ في الضفة الغربية

يُذكر أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي للمرة الأولى في التاريخ، فشل في تمديد قانون الطوارئ بالضفة الغربية في الكنيست الإسرائيلي قبل أسبوع.

وتم سن قانون الطوارئ عام 1967 على أن يتم تجديده كل 5 سنوات، ومن المفترض أن ينتهي بنهاية يونيو الجاري.