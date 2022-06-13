السيطرة على حريق في مخزن أسفل منزل بـ6 أكتوبر دون خسائر بشرية

شهدت الساعات الماضية نشوب حريق داخل مخزن أسفل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى محل الحريق لاتخاذ اللازم.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون خسائر مادية أو إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن عقار بـ6 أكتوبر

بداية الواقعة، كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد باشتعال النيران في أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر، وبعد انتقال رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، تم محاصرة النيران وإخمادها.

وتبين بعد ذلك أن الحريق اشتعل داخل مخزن كائن في مخزن المنزل المذكور، وتم الاستماع لأقوال عدد من سكان هذا المنزل في محضر رسمي، ثم اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق في مجمع محاكم طنطا دون خسائر

وكانت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، سيطرت، أمس، على حريق محدود، داخل الطابق الخامس في مجمع محاكم طنطا، والذي نشب في مخلفات خشبية، دون خسائر في الأرواح أو حدوث إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بواقعة الحريق وتولت النيابة التحقيق، ثم قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.