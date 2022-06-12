السيطرة على حريق أوتوبيس في الدقي دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأوتوبيس بشارع وزارة الزراعة المتجه إلى شارع التحرير بمنطقة الدقي دون وقوع إصابات.

البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أوتوبيس، بشارع وزارة الزراعة المتجه إلى شارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم الدقي، مصحوبة بسيارة الإسعاف، لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، توجهت على الفور لمكان الحادث تمكنت من السيطرة على الحريق، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، كما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش، لرفع آثار الحريق وتسيير حركة المرور بالطريق.

النيابة تتحفظ على الأوتوبيس وتأمر بعرضه على لجنة فنية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بالتحفظ على الأوتوبيس لعرضها على لجنة فنية من خبراء المرور، لتبين سبب نشوب الحريق، واستدعت عددًا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، كما أمرت فرق البحث بتكثيف جهودها، وسرعة عمل التحريات اللازمة، للتوصل إلى سبب الحادث، وتتابع النيابة العامة استمرار التحقيق في الواقعة.