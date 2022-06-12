السيطرة على حريق محدود في لوحة كهرباء دون خسائر بشرية بأبوقرقاص

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا محدودا اندلع في لوحة كهرباء بمدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

حدوث عطل فني بسبب الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بلوحة كهرباء 66 بمدينة أبو قرقاص، جنوب المنيا، نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، حيث انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق، دون امتداده، ودون إضرار بشرية، وتسبب الحريق في أعطال فنية جاري إصلاحها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم.

ويسود المنيا طقس حار نهارا، حيث وصلت درجة الحرارة ذروتها أمس السبت، وانخفضت تدريجيا بدءا من صباح اليوم الأحد لتسجل 38 درجة، لتستقر بدء من غد الاثنين عند 36 درجة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

طقس حار معتدل ليلا

وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، أن درجات الحرارة المتوقعة في أقليم شمال الصعيد، والذي يضم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم، سجلت خلال اليوم الأحد 38 درجة، ومن الاثنين حتى الخميس تستقر درجة الحرارة عند 36 مئوية.

واعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري تنخفض الحرارة بين 7 و8 درجات على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، وبين 4 و5 درجات على محافظات شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحري مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة بجنوب البلاد وسيناء.