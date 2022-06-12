السيطرة على حريق محدود في مجمع محاكم طنطا دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق محدود، داخل الطابق الخامس في مجمع محاكم طنطا، نشب في مخلفات خشبية، دون خسائر في الأرواح أو حدوث إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

بلاغ بحريق في مجمع محاكم طنطا

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في الطابق الخامس بمجمع محاكم طنطا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف و3 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المحكمة.

السيطرة على النيران.. ومواصلة أعمال التبريد

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن الحريق نشب في الطابق الخامس دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وكان خارج غرف المحكمة، والنيران كانت في مخلفات خشبية، وتم السيطرة على النيران وتواصل وإجراء أعمال تبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان في الحريق وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الحريق، وندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.