«بتروناس الماليزية» تتطلع لزيادة استثمارات الغاز الطبيعي في مصر

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع تنجكو محمد توفيق، رئيس مجموعة بتروناس الماليزية، والوفد المرافق، استثمارات المجموعة الحالية في مصر، وناقش أهم خططها لضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ضوء اهتمام المجموعة الماليزية بالفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة لصناعة الغاز الطبيعي في مصر وتطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، خاصة أنّها تعمل في مصر منذ أكثر من عقدين.

إنتاج الغاز الطبيعي

وشهد اللقاء بحث موقف مشروع المرحلة العاشرة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بحقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، الذي تشارك فيه بتروناس مع شركة شل العالمية المُشغل الرئيسي، حيث أكدت التزامها بالعمل لتنفيذ المشروع وإنجاز أعمال هذه المرحلة.

كما شهد اللقاء استعراض الفرص المتاحة لزيادة استثمارات بتروناس الماليزية في مصر في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي، وتطرقت المباحثات إلى استثمارات بتروناس الحالية في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال شراكتها الحالية في مجمع ادكو على ساحل البحر المتوسط، والفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات خاصة مع تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع أسعار الغاز والبترول عالميا.

الاستثمار في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال

وأكد رئيس مجموعة بتروناس، أنّها مستمرة في استثماراتها في مصر التي تملك مستقبلا واعدا بالمنطقة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، ومشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، موضحا أنّ هناك فرص مهمة في مصر للاستثمار في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أنّ مصر تُعد واحدة من الدول القليلة التي تجمع بين المقومات التنافسية مثل وفرة موارد الغاز الطبيعي، والموقع الفريد والبنية التحتية الهائلة، ما يجعلها دولة محورية إقليميا في تجارة ونقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من شرق المتوسط إلى أوروبا، وأنّ الوقت الحالي هو الأنسب لمصر في هذا الصدد.

الوقود صديق البيئة

ولفت إلى أنّ مصر ستستفيد أيضا من الغاز الطبيعي، كخيار انتقالي ملائم في تحقيق التحول الذكي لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل التوجه العالمي نحو الوقود صديق البيئة.

حضر المباحثات: الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، المهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان، نائب رئيس شركة إيجاس للاستكشاف.